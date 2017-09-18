Bakanlar Kurulu kararıyla 27 kişi daha vatandaş oldu. UBP-DP Azınlık Hükümeti, olağan yurttaşlık hakkı kazananlar ya da Bakanlık onayı ile bu statüyü alanlar dışında Bakanlar Kurulu kararı ile “zorunlu” ya da “istisnai” yurttaş yapmayı sürdürüyor.

Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül’deki toplantısında; Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’nci fıkrasının C bendi gerekçe gösterilerek, 27 kişi daha KKTC yurttaşlığına alındı.

Kararlar, 14 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili madde ne içeriyor?

Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’nci fıkrasının C bendi, “istisnai” yurttaşlıklara işaret ediyor ve ikamet koşulu da aranmıyor. Bu maddeye göre “zorunlu” durumlarda verilen yurttaşlıklarda, başvuru tarihinden geriye doğru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmak koşulları gerekmiyor.

Yasa’nın bu durumu “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenler” olarak açıklanıyor.

Bakanlar Kurulu’nun son yurttaşlık kararlarının tamamında ülkede ikamet ve yerleşme kararı koşulu aranmıyor.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

