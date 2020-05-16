27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Alsancak’ta dün 27 yaşındaki Mustafa Sami Mustafa Esadadı kaldığı evde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Esadadı’nın cansız bedeni dün saat 18.00 sıralarında Aslancak’taki evinde bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı ölüm sebebinin yapılacak otopside belirleneceği bildirildi. Polis, 27 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.