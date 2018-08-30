27 firmaya analiz, 6’sinde TAĞŞİŞ tespiti!

Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi aldı.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi, 29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünlerinin marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alındığını da duyurdu.

Daire, adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemelerini de önemle duyurdu. Polis tarafından gerekli kovuşturmanın başlatılacağı da ifade edildi.

Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi: