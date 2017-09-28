Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u 5 bıçak darbesiyle sokak ortasında ve herkesin gözü önünde hunharca öldüren sanık Özgür Okumuş’un ilk tahkikat (PI) duruşmasına dün de devam edildi. Dünkü ilk tahkikat duruşmasında İddia Makamı tarafından Olay Yeri İnceleme Uzmanı Polis Memuru Hasan Zorlu tanık olarak dinletilirken, 27adet emare ise mahkemeye sunuldu.

Cinayet aleti bıçak emare olarak mahkemeye sunuldu…

İddia Makamının üçüncü tanığı olan Polis Memuru Hasan Zorlu, işlenen cinayet ile ilgili olarak yaptığı icraatları mahkemeye aktardı. Zorlu, şahadeti sırasında başta cinayet aleti olan 25.5 cm uzunluğundaki bıçak olmak üzere, olay yerinden topladığı, kan örnekleri, sanığa ait olay günü giydiği kanlı gömlek, pantolon ve atlet, içerisinde 137 fotoğraf bulunan albümü, maktul Burcu Okumuş’un olay günü giymekte olduğu kanlı kıyafetler gibi toplam 27 emareyi mahkemeye sundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere davayı 29 Eylül tarihine tehir etti.

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