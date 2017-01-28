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268 kilo kaçak et

268 kilo kaçak et

Lefkoşa’da dün yapılan operasyonda 268 kilo kaçak et ele geçirildi

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Kaçak etin ardı arkası kesilmiyor. Lefkoşa’da dün yapılan operasyonda 268 kilo kaçak et ele geçirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları belirtti: Lefkoşa Türk Belediyesi, Polis ve Gümrük Dairesi işbirliğinde ekiplerimiz 268 kilo kaçak et el geçirmiştir. Operasyona katkı sağlayan tüm birimlerimize teşekkürlerle.

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