268 kilo kaçak et
Lefkoşa’da dün yapılan operasyonda 268 kilo kaçak et ele geçirildi
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Kaçak etin ardı arkası kesilmiyor. Lefkoşa’da dün yapılan operasyonda 268 kilo kaçak et ele geçirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları belirtti: Lefkoşa Türk Belediyesi, Polis ve Gümrük Dairesi işbirliğinde ekiplerimiz 268 kilo kaçak et el geçirmiştir. Operasyona katkı sağlayan tüm birimlerimize teşekkürlerle.
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