“266 şikayet, 102 ciddi darp”

Devrim DEMİR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne günler kala, polis istatistiklerine yansıyan kadına karşı şiddet olaylarındaki artış dikkat çekiyor.

25 Kasım 2018 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 18 personel ile hizmet vermeye başlayan “Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi” kapılarını YENİDÜZEN için açtı.

Şubede görevli Müfettiş Mehmet Sözmener, birimin açılması ile yıllardır şiddet görüp susan, baskı görüp konuşamayan kadınlara güven geldiğini ve açıldığı gün itibarı ile şubeye 266 şikâyet geldiğini anlattı.

En fazla şikâyetin Lefkoşa’dan 169 olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Sözmener, ikinci sırayı Mağusa’nın aldığını belirtti.

Şube’ye en fazla ‘Ciddi darp ve ‘Darp’ şikâyetlerinin geldiğine vurgu yapan Sözmener, şikâyetçi kadınlara kadın polislerin yardımcı olup destek verdiğini ve böylelikle şikâyetçilerin kendilerini daha da güvende hissettiklerini kaydetti.

Şube’ye yapılan hiçbir şikâyetin geri çekilmediğinin altını çizen Müfettiş Mehmet Sözmener, suç tespiti halinde adli işlemlerin hemen başlatıldığını kaydetti.

Sözmener, Başbakan Tufan Erhürman’ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından, 2 gün içinde şikâyetlerin 15’e yükseldiğine dikkati çekti.

Şikayetler geri çekilmiyor, dosya kapatılmıyor..

Polis Genel Müdürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin koordineli şekilde 24 saat hizmet veren “Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi” şiddette maruz kalan kadınların sığındığı bir kapı haline geldi.

Şiddet görüp artık susmayan kadınlar, ilgili irtibat numaralarından, ya da yakınlarının yardımı ile polise başvurup şiddetten kurtuluyor.

Üç ay önce hizmete giren şubenin sorumlu amiri Müfettiş Mehmet Sözmener, 25 Kasım 2018 tarihinden önce aynı şekilde şiddete maruz kalan kadınların polis karakollarına ya da adli şube’ye giderek şikâyette bulunduklarını kaydetti.

Polisin şikâyet üzerine işlem başlatarak, ilgili şahsa ikazda bulunulduktan sonra dosyanın kapatıldığını kaydeden Sözmener, şubenin hizmete girmesi ile hiçbir şikâyetin kapanmadığını, suç tespiti halinde ilgili şahsın ileri işlemler için mahkemeye sevk edildiğini ve şiddete maruz kalan kadınların koruma altına alındığını ifade etti.

Toplam 18 personel… Her ilçede 2 irtibat görevlisi…

Müfettiş Mehmet Sözmener, Kasım ayında hizmet vermeye başlayan birimde toplam 18 personelin görev aldığını, bunların 10’nun Lefkoşa’da 8’nin ise ilçelerde görev yaptığını ve 7/24 irtibat içinde olduklarını kaydetti.

Sözmener: “Kadın polise gelmişse son raddededir”

Sözmener, “Kadın polise gelme ihtiyacı duymuşsa son raddedir” dedi. Şube’ye gelen şikâyetlerin perde arkasında, şikâyetçi kadına eşinin veya partnerinin yanı sıra ailelerin de şikâyeti geri çekme baskısı yaptığını vurgulayan Sözmener, ifade verilerek başlatılan soruşturmaların suç teşkil etmesi durumunda polisin adli mercilere dosyayı aktardıklarını kaydetti.

İlk sırada 169 şikâyetle Lefkoşa…

YENİDÜZEN’e istatistik bilgi de veren Müfettiş Mehmet Sözmener, 25 Kasım itibarı ile 266 şikâyet aldıklarını, Mart ayının ilk beş gününde ise bu şikâyetlerin 15’e ulaştığını kaydetti.

Sözmener, “Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi” ne Lefkoşa’dan 169, Mağusa’dan 40, Girne’den 38, Güzelyurt’tan 7 İskele’den ise 12 şikâyet yapıldığına vurgu yaptı.

Sadece 102’si “Ciddi darp”

Müfettiş Sözmener, bu şikâyetlerin 102’sinin “Ciddi darp” olduğunu ifade ederek geriye kalan 164 suçun ise ‘hakaret’, ‘şiddet tehdidi’ suçları oluşturduğuna vurgu yaptı.

Kadın polislerin devrede olmasına özen gösteriliyor..

Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi’nde kadın polislerin oluşunun şikâyete gelen kadınlara güven verdiğini kaydeden Sözmener, öncelikli olarak şikâyete gelen kadınların ifadelerini kadın polislerin almasına önem ve özen gösterildiğini anlattı.

“Acil durumlarda mahkeme emri ile koruma emri alabiliyoruz”

Şiddete mağdur kalan, evine dönmek istemeyen kadınların mutlaka Kadın Sığınma Evi’ne gönderildiğini kaydeden Sözmener, ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin de yardımlarını alarak avukat tutmak isteyen mağdur kadınlara masrafların hükümet tarafından karşılanarak avukat tutulduğunu kaydetti.

Acil durumlarda tutulan avukatların aracılığı ile Aile Mahkemesi’ne başvurularak koruma emri, uzaklaştırma emri de alındığını ifade eden Müfettiş Sözmener, mahkemelerin acil durumlarda kararlar ürettiğine değindi.

Tüm ihbarlar anında değerlendiriliyor

Şiddetin hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir eylem olmadığını, kadının yaşadığı baskı ve şiddet karşısında sessiz kalmaması çağrısı yapan Müfettiş Mehmet Sözmener, sadece şahsın değil, komşuların ve sosyal medya üzerinde yapılan her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini vurguladı.

Kadına şiddetin hep olduğunu, şubenin devreye girmesi ile mağdur kadınların devlete de polise de güvenerek adım attıklarını ve polise sığındıklarını kaydeden Sözmener, şiddet mağdurlarının 7/24 Alo 183 veya 155 polis hattına ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

Başbakanın açıklamasının ardından 15 şikâyet yapıldı

Önemli bir hususa değinen Mehmet Sözmener, geçtiğimiz hafta Başbakan Tufan Erhürman’ın kadına karşı yapılan şiddet olaylarının istatistiklerini açıkladıktan sonra, 2 gün içinde 15 kişinin daha şikâyet için başvurduğuna dikkati çekti.

3 kadına yalan beyandan işlem ve mahkeme yolu göründü..

Şubenin hizmete girmesi ile sadece şiddet mağduru kadınlarla karşılaşmadıklarına da değinen Sözmener, eşlerinden veya partnerlerinden intikam almak isteyen kadınların da polise başvurarak yalan beyanda bulunduklarını kaydetti.

Sözmener, ‘Fesat karıştırma’ (Suç uydurma) suçu işleyen 3 kadından birinin ağır bir iftira attığını kaydetti. Alınan her ihbarın personel tarafından titizlikle araştırıldığını ifade eden Mehmet Sözmener, polise yalan ifade veren 3 kadın hakkında soruşturma başlattıklarını ve ileri işlemler için mahkemeye sevk edildiklerini söyledi.

Polis’ten mağdur kadınlara çağrı: “Şiddet geçer diye beklemeyin”

Şiddetin bekleyerek geçmediğini, yapılan baskı gerek sözlü gerekse fiziksel şiddete kadınların sessiz kalmaması polise güvenmeleri gerektiğinin altını çizen Sözmener, “Alo 183 ve 155 Polis İmdat’tan” 7/24 yardım alabileceklerini kaydetti.