262 test yapıldı, yeni vaka yok
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı .
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı .
Bakan Pilli'nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 262
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 9009
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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