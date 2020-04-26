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  3.  262 test yapıldı, yeni vaka yok
 262 test yapıldı, yeni vaka yok

 262 test yapıldı, yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı .

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı .

Bakan Pilli'nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 262

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 9009

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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