260 bin ‘sigortalı’ araç yollarda

Devrim DEMİR

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği kayıtlarına göre son iki yılda 85 binden fazla kaza meydana geldi… Bu kazaların ‘yarısı’, sürücülerin ‘kendi kendine’ yaptığı kazalar olarak kayıtlara geçti.

Sigortacılar Birliği Başkanı Ülker Fahri’nin işaret ettiği raporlara göre kazaların ‘ana nedenleri’nin başında ise kural tanımazlık’, ‘aşırı sürat’, ‘araç seyir halindeyken cep telefonu kullanma’ ve ‘yol eksikliği’ geldi.

Toplamda 260 bin 390 sigortalı aracın seyrettiği yollarda 240 bin sürücü var…

Sigortalar Birliği verilerinde ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, ‘kiralık araçların’ kaza oranı… Ülkede 5 bin 200 kiralık araç bulunurken, son iki yılda kiralık araçların yaptığı kazalar nedeniyle sigorta tutarlarından fazla hasar ödendiği kayıtlara geçti.

Kaza yapan kişi sayısına bakıldığı zaman 240 bin sürücüden 6 bin 400 kişinin sürekli kaza yaptığını ifade eden Sigortacılar Birliği Başkanı Fahri, 2018 yılında 23 bin kaza, 2019 yılında 20 bin 86 kazayı kişilerin kendi başına yaptığına işaret etti… Son iki yılda yapılan kazalardaki sürücülerin yaş aralığının ise 35-45 olduğuna değindi.

Ülkede ‘İş aracı’ sınıfına giren kamyon, kamyonet, van tipi 15 bin 605 adet araç olduğunu söyleyen Fahri, bu iş araçlarının hemen hepsinin, ‘birden fazla’ kazaya karıştığını da ifade etti.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri anlattı: • Ülkede 5 bin 200 kiralık araç var • 6 bin 400 sürücü “sürekli” kaza yapıyor • 2019 yılında 20 bin 86 kazayı kişileri kendi başına yaptı • Kamyon, kamyonet van tipi iş araçların hemen hepsi birden fazla kazaya karıştı

‘Tablo içler acısı’

Yollarda eksikliklerin olduğunu ancak kazaların 4 ana sebepten meydana geldiğini ifade eden Sigortacılar Birliği Başkanı Ülker Fahri, özellikle son iki yılda ülkede ciddi kazaların meydana geldiğine işaret etti.

Onlarca insanın hayatını kaybettiği kazalarda yüzlerce kişinin de ciddi ve ağır yaralandığına dikkati çeken Fahri, tablonun içler acısı olduğuna vurgu yaptı.

“240 bin sürücünün 6 bin 400’ü sürekli kaza yapıyor”

Kaza yapan kişi sayısına bakıldığı zaman 240 bin sürücüden 6 bin 400 kişinin sürekli kaza yaptığını ifade eden Fahri, 2018 yılında 23 bin kaza, 2019 yılında 20 bin 86 kazayı kişilerin kendi başına yaptığına işaret etti.

Bu kazalar neticesinde, sigortaların 72 Milyon 300 bin TL hasar ödediğini kaydeden Fahri, yasaların bir an önce değişmesi gerektiğini, kötü sürücülerin yollardan men edilmesi için Sigorta Yasası’nda cezaların arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaş aralığı 35-45…

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri, ülkede 240 bin sürücünün yollarda olduğunu, son iki yılda yapılan kazalardaki yaş oranına bakıldığında ise, 35-45 yaş aralığı olduğuna değindi.

Yeni ehliyet alanların kaza yapma riskinin oldukça düşük olduğunu ifade eden Fahri, “Yeni ehliyet alan sürücüler, kurallara uyduğu için kaza yapma oranları oldukça düşük. Son iki yıldaki raporlara bakıldığı zaman, sürücü yaş oranı 35- 45 arası olurken, bu kazaların başlıca nedeni ‘kural tanımazlık’” dedi.

Fahri, 2018 yılında 193 bin 245 adet sigorta yapıldığını, 21 bin kaza meydana gelirken, 10 bin 297 kişi kazaya karıştığını belirtti.

Bu kazalar neticesinde karşı tarafa 2018 yılında 37 Milyon TL hasar ödendiğini kaydeden Sigortacılar Birliği Başkanı Ülker Fahri, “2019 yılında da yaklaşık 193 bin sigorta yapıldı. 21 bin kaza meydana gelirken, bu kazalara 10 bin kişi karıştı. 2018 yılında 37 Milyon TL hasar ödenirken, 2019 yılında da ödenen hasar 35 Milyon TL oldu” dedi.

‘Kendi kendine kaza yapan da çok’

Yol güvenliğinin önemli olduğu kadar, sürücülerin de hem kendisi, hem de karşı tarafın korunması için tedbir almasının önemine değinen Fahri, kendi kendine kaza yaparak, bariyer, elektrik direği, duvar, park halindeki araç vs… hasar veren kişi sayısının oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

2018 yılında, 23 bin kazanın sürücünün kendi başına yaptığına işaret eden Fahri, bariyer, elektrik direği, vs.. yapılan hasar nedeniyle karşı tarafa 72 Milyon TL ödendiğini ifade eden Fahri, rakamların 2019 yılında da dudak uçuklattığını belirtti.

Fahri, geride bıraktığımız senede 20 bin 86 sürücünün kendi başına kaza yaparak, bu kazalar neticesinde sigortaların 72 Milyon 300 bin TL hasar ödendiğini söyledi.

Kiralık araçlarda ‘sigorta tutarından çok hasar’

Kiralık araç sürücülerinin de kazalara çok büyük etken olduğunu ifade eden Fahri, kiralık araç şirketlerinin ciddi bir denetim altında tutulmaları gerektiğine işaret etti.

Özellikle öğrenci ve çalışma izinli kişilerin ülkedeki yol güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığı tespitini belirten Ülker Fahri, ülkede 5 bin 200 kiralık araç olduğunu ve bu yıl 352 kişinin kiralık araçla kaza yaptığını belirtti.

Kiralık araç şirketlerinin 2018 yılında 4 Milyon 267 bin TL’lik sigorta yaptığını ifade eden Fahri, bunun karşılığında 5 Milyon 700 bin TL hasar ödendiğini kaydetti.

Geride bıraktığımız senede de kiralık araç sayısında azalma veya artış olmadığını kaydeden Fahri, sigortaya 4 Milyon TL ödendiğine, ancak 5 Milyon 800 bin TL hasarın karşı tarafa temin edildiğine dikkati çekti.

Son iki yılda raporlara bakıldığı zaman kiralık araçların yollarda tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde araç kullandıklarının, karşı tarafa ve kiraladıkları araçlara büyük hasarlar verdiklerinin ortaya çıktığını belirten Fahri, kiralık şirketlerin ciddi denetimden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Fahri: “15 bin 605 adet büyük araç, hemen hepsi kazaya karıştı”

Ülkede salon araç sayısının 149 bin olduğunu ifade eden Fahri, bunların 60 binin küçük aile aracı, 46 bin 620’sinin 4 kapılı araç olduğunu söyledi.

Motorlu araç sayısındaki bir diğer dikkat çeken rakamın ise lüks araçlardan oluştuğunu kaydeden Ülker Fahri, 16 bin 642 lüks araç olduğunu, ‘tehlike saçan’ diye adlandırılan ‘Jeep’ ve ‘range Rover’gibi büyük araç sayısının ise 6 bin 877 adet olduğuna değindi. Trafikte büyük araçlarında kazalara karıştığını ve büyük hasarlara yol açtıklarını raporlarla tespit ettiklerini ifade eden Fahri, ülkede 8 bin 140 adet kamyon, 2 bin 187 adet otobüs olduğunu belirtti.

İş aracı sınıfına giren kamyon, kamyonet, van tipi 15 bin 605 adet araç olduğunu söyleyen Fahri, iş araçlarının hemen hepsinin kazaya karıştığını ifade etti.

“İş yerleri ciddi yaptırım yapmalı”

Raporlara göre 15 bin 605 adet van ve kamyon tipi iş araçlarının hemen hepsinin birden fazla kaza yaptığını ifade eden Fahri, “Böyle bir tabloda hasar yapan bu araçların trafikten men edilmesi gerekmekte. Özellikle iş yerlerinin kazalar karşısında ciddi yaptırımlar uygulaması gerekir. Sürücü iş aracını kullanırken, yapacağı bir hatanın bedelini ile veya canıyla ödeyeceği hususunda iyice bilgilendirilmeli. Bugün ne yazık ki ada geneli hemen hemen bütün iş araçlarının kazaya karıştığı raporlara yansıdı” dedi.

32 bin 310 sürücü trafiğe 1 yıl önce girdi

‘Kural tanımamazlık’ sürücü hataları yüzünden sadece canların gitmediğine milyonlarca liralık hasarlar oluştuğuna değinen KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri, ehliyetini yeni alan sürücülerin de trafikte denetlendiğini belirtti.

Gerçekleşen gözlemlerde, yeni ehliyet alan sürücülerin kurallara uyduğunu ancak yollarda uzun yıllardır araç kullananların birçoğunun dikkatsizlikleri sonucu üzücü ve hasarlı kazaların meydana geldiğini ifade etti.

Fahri, istatistik bilgilerinde 74 bin 688 salon aracın son 5 yıldır kazaya karışmadığına dikkati çekerek 32 bin 310 sürücünün 1 yıl önce trafiğe katıldığını belirtti.

“Polis yolda görülmeli”

Trafik Polis Müdürlüğüne destek olmak iş yükünü azaltmak için ‘Trafik suçlarının mahkemesiz halli yasası’ hazırladıklarını ve bunun Şubat ayı bitmeden Meclis onayından geçmesi gerektiğini kaydeden Fahri, “Bu yasanın geçmesindeki tek amacımız hem yollarda yaşanan küçük kazalar sonucu oluşan trafiği kaldırmak, hem de polisin iş gücünü azaltmak. Polisin yollarda sürücülere daha çok görünmesi adına böyle bir yasa hazırladık. Sürücü hataları nedeniyle yollardaki kazaların bir nebzede azaltılması adına Sigorta Cezalarının da arttırılması gerekmekte” dedi.

Fahri ayrıca,“Gelişmiş ülkelerde kaza yapan sürücülere sigorta primlerinde ciddi ve caydırıcı artışlar önemli rol oynar. Bu caydırıcılığın ülkemizde de kısa sürede etkili olmasını temenni ederim dedi” şeklinde konuştu.