26 yaşındaki Nzego evinde ölü bulundu

Girne’de 26 yaşındaki Esther Mholo Nzego bugün saaat 12.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Nzego'nun üzerinde darp ve cebir izine rastlanmazken polisin soruşturması sürüyor

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 21.10.2019 tarihinde, saat 12:00 raddelerinde Girne'de Evliya Celebi Sokak üzerinde bulunan Platin Sitesi 48. Blokta sakin Demokratik Kongo uyruklu Esther Mhola NZEGO (K-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Esther Mhola NZEGO'nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir