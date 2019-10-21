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26 yaşındaki Nzego evinde ölü bulundu

26 yaşındaki Nzego evinde ölü bulundu

Girne’de 26 yaşındaki Esther Mholo Nzego bugün saaat 12.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Nzego'nun üzerinde darp ve cebir izine rastlanmazken polisin soruşturması sürüyor

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Girne’de 26 yaşındaki Esther Mholo Nzego bugün saaat 12.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Nzego'nun üzerinde darp ve cebir izine rastlanmazken polisin soruşturması sürüyor

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 21.10.2019 tarihinde, saat 12:00 raddelerinde Girne'de Evliya Celebi Sokak üzerinde  bulunan Platin Sitesi 48. Blokta sakin  Demokratik  Kongo uyruklu  Esther Mhola NZEGO (K-26) kalmakta olduğu  ikametgah içerisinde  ölü olarak bulundu.  Esther Mhola NZEGO'nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir

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