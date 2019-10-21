26 yaşındaki Nzego evinde ölü bulundu
Girne’de 26 yaşındaki Esther Mholo Nzego bugün saaat 12.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Nzego'nun üzerinde darp ve cebir izine rastlanmazken polisin soruşturması sürüyor
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Girne’de 26 yaşındaki Esther Mholo Nzego bugün saaat 12.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Nzego'nun üzerinde darp ve cebir izine rastlanmazken polisin soruşturması sürüyor
Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 21.10.2019 tarihinde, saat 12:00 raddelerinde Girne'de Evliya Celebi Sokak üzerinde bulunan Platin Sitesi 48. Blokta sakin Demokratik Kongo uyruklu Esther Mhola NZEGO (K-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Esther Mhola NZEGO'nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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Etiketler : ölüm, Esther Mholo Nzego
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