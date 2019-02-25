Mağusa’da faaliyet gösteren Premium Inn Hotel’de bulunan 26 yaşındaki Emre Sarıgöz ölü bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında otel odasında kalmakta olan Emre Sarıgöz’ün cesedinin bulunduğunu açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.