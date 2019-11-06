26 vatandaşlık iptal edildi
Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla ‘yatırım programı’ çerçevesinde verilen 26 vatandaşlık geri çekildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla ‘yatırım programı’ çerçevesinde verilen 26 vatandaşlık geri çekildi.
Kararı, 4 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Constantinos Petrides açıkladı ancak vatandaşlıkları iptal edilen kişilerin isimleri verilmedi.
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Etiketler : pasaport, Kıbrıs Cumhuriyeti
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