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26 vatandaşlık iptal edildi

26 vatandaşlık iptal edildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla ‘yatırım programı’ çerçevesinde verilen 26 vatandaşlık geri çekildi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla ‘yatırım programı’ çerçevesinde verilen 26 vatandaşlık geri çekildi.

Kararı, 4 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Constantinos Petrides açıkladı ancak vatandaşlıkları iptal edilen kişilerin isimleri verilmedi.

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