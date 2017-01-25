26 kişi Bakanlar Kurulu kararıyla göreve devam!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, 26 ‘Turist Rehberi ve ofis personeli’nin görev sürelerini uzattı. 19 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, görev süreleri 31 Aralık 2016’da sona eren 23 kişinin görev süresi 2017 sonuna kadar uzatılacak, bu iş için gerekli 1 milyon 142 bin TL tutarındaki ödenek de ‘Turist Rehberleri’ kaleminden karşılanacak.

Görev süreleri uzatılan çalışanların isimleri şöyle:

Handan Altınay Çelik, Zehra Akpınarlar, Hülya Özkartal, Hasan Karlıtaş, Mehmet Özkaram, Menteş Üçüncü, Serhan Güneyli, Özlem Hoca, Mustafa Tolgalı, Can Kabakçı, Ziba Kaya, Zehra Efe, Selin Feza Akça, Fırat Kadıoğlu, Nalan Bağdaş, Aldülhamit Topal, Kadriye Hayatseven, Halil Arıkhan, Nevin Mercan, Ayşe Ünler, Ferhar Bardakçıoğlu, Aslı Bıkmaz, Ramadan Şehelveri, Yeldem Onurlu, Sinem Devecioğlu, Ersel Çakmak.