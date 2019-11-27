

Uluslararası alanda veya kendi ülkelerinde yargıyla sorunlar yaşayan kişilere "kimlik kartı" ve "yurttaşlık" verildiğinin ortaya çıkmasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti, bu kişilerden 26’sının vatandaşlıklarının geri alınmasına karar verdi.

Politis gazetesine göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uyguladığı yatırım programı çerçevesinde vatandaşlık alan ancak uluslararası alanda veya kendi ülkelerinde kara para aklama vergi kaçakçılığı gibi suçlara karıştıkları ortaya çıkan kişilerin vatandaşlıkları geri alınacak.

“26 Gri Pasaport Listesi” başlığı gelişmeyi duyuran Politis, ilk aşamada vatandaşlıkları alınacak kişilerin listesini ele geçirdiğini belirttiği haberinde, listede 9 yabancı uyruklu kişi ve aileleriyle birlikte toplamda 26 kişinin yer aldığını vurguladı.

Bir Rus, sekiz Kamboçyalı, beş Çinli, iki Kenyalı ve bir Malezyalı yatırımcı ile ailelerine verilen vatandaşlıkların geri alınması sürecinin uzun ve zorlu geçmesinin beklendiğini belirten gazete, araştırmaların devam ettiğini ve bu listeye başka kişilerin de eklenmesine kesin gözüyle bakıldığını da vurguladı.



