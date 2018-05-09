26 doktorun sözleşmesi yenilendi
Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan 26 doktorun sözleşmesi yenilendi.
Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan 26 doktorun sözleşmesi yenilendi.
Bakanlar Kurulu kararı, 4 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Ödeneğin, Sağlık Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ‘Sözleşmeli Personelin Ücretleri’ kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.
Sözleşmesi uzatılan doktorların isimleri ve görevleri şöyle: Dr. Fidan Çevik-Pratisyen Hekim, Dr. İdris Deniz-Adli Tıp, Dr Tunis Özdoğanoğlu-KBB, Feriha Gündost Eyyüpler-Genetik ve Moleküler Biyalog, Dr. Ayten Beyar-Çocuk Sağlığı ve Has. Uzmanı,Dr. Erman Uslu-Çocuk ve Ergen Ruh. Sağlığı,Dr. Ayşe Zeki-Çocuk ve Ergen Ruh. Sağlığı, Dr. Ahmet Gürpınar-Dermatoloji, D. Ayten Gürpınar-Kadın Hast. Ve Doğ. Uzmanı, Dr. Duygu Aksoy-Nöroloji, Dr. Anıl Ersoy-Ortopedi ve Travmatoloji Uzm., Dr. Emine Kamiloğlu-Göğüs Hastalıkları, Dr. Hatice Çiner-Göğüs Hastalıkları, Dt. Mustafa Tezel Rıfkı-Diş Hekimi,Dr. Seniha Öztoprak: Periodontoloji Uzmanı, Dt. Pervin Ülgener-Diş Hekimi, Dt. Zümre Özkardemli-Diş Hekimi, Dt. Bahar Soydan: Diş Hekimi, Dt. Mine Oğuzcan-Diş Hekimi, Dr. Cihan Tüccar-Pratisyen Hekim, Dr. Elşen Mülazimoğlu-Dahiliye, Dr. Emre Yusuf Vudalı-Enfeksiyon ve Kln. Mikrobiyoloji, Perihan Bilgehan-Klinik Psikolog, Dr. Ferruh Asvaroğlu-Dahiliye, Dr. Eylem Sayılgan Barbin-Nöroloji, Dr. Hasan Feray-Kardiyoloji Uzmanı.