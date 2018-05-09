Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan 26 doktorun sözleşmesi yenilendi.

Bakanlar Kurulu kararı, 4 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ödeneğin, Sağlık Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ‘Sözleşmeli Personelin Ücretleri’ kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.

Sözleşmesi uzatılan doktorların isimleri ve görevleri şöyle: Dr. Fidan Çevik-Pratisyen Hekim, Dr. İdris Deniz-Adli Tıp, Dr Tunis Özdoğanoğlu-KBB, Feriha Gündost Eyyüpler-Genetik ve Moleküler Biyalog, Dr. Ayten Beyar-Çocuk Sağlığı ve Has. Uzmanı,Dr. Erman Uslu-Çocuk ve Ergen Ruh. Sağlığı,Dr. Ayşe Zeki-Çocuk ve Ergen Ruh. Sağlığı, Dr. Ahmet Gürpınar-Dermatoloji, D. Ayten Gürpınar-Kadın Hast. Ve Doğ. Uzmanı, Dr. Duygu Aksoy-Nöroloji, Dr. Anıl Ersoy-Ortopedi ve Travmatoloji Uzm., Dr. Emine Kamiloğlu-Göğüs Hastalıkları, Dr. Hatice Çiner-Göğüs Hastalıkları, Dt. Mustafa Tezel Rıfkı-Diş Hekimi,Dr. Seniha Öztoprak: Periodontoloji Uzmanı, Dt. Pervin Ülgener-Diş Hekimi, Dt. Zümre Özkardemli-Diş Hekimi, Dt. Bahar Soydan: Diş Hekimi, Dt. Mine Oğuzcan-Diş Hekimi, Dr. Cihan Tüccar-Pratisyen Hekim, Dr. Elşen Mülazimoğlu-Dahiliye, Dr. Emre Yusuf Vudalı-Enfeksiyon ve Kln. Mikrobiyoloji, Perihan Bilgehan-Klinik Psikolog, Dr. Ferruh Asvaroğlu-Dahiliye, Dr. Eylem Sayılgan Barbin-Nöroloji, Dr. Hasan Feray-Kardiyoloji Uzmanı.