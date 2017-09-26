257 adet jel ve 161 adet hap ele geçirildi...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün düzenledikleri başarılı operasyonda çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve jel ele geçirdi. Konu hap ve jelleri tasarrufunda bulunduran 73 yaşındaki H.E ise gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre CÖŞ ekiplerinin dün Mağusa’da düzenledikleri operasyonda H.E tasarrufunda cinsel gücü artırıcı 189 adet “Cialis” marka jel, 68 adet “Kamagra” marka jel,160 adet “Vega” marka hap, 1 adet “Decra” marka hap ve 1 adet “Stag” marka geciktirici spray bulunarak emare alındı.