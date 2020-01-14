250 yılı aşkın tarihiyle Madame Tussauds

Serkan SOYALAN

Madame Tussauds Balmumu Müzesi’ni ilk kez Londra’da ziyaret etmiştim. Birkaç yıl önce de İstanbul’da açılan Madame Tussauds Balmumu Müzesi’ni ziyaret etme şansım olmuştu.

Şimdi İstanbul’da açılan Madame Tussauds Müzesi’ne geçmeden önce Madame Tussaud’u tanıyalım.

Madame Tussaud kimdir?

Asıl adı Marie Grosholtz olan Maria Tussaud, 1 Aralık 1761’de Fransa’nın Strasbourg kentinde doğmuştur. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tussaud’un annesi, dönemin balmumu konusunda uzman sanatçısı Dr. Philippe Curtius’un İsviçre’nin Bern kentindeki evinde yardımcı olarak çalıştı. Curtius işte bu dönemde Maria’ya bal mumu modelleme sanatını öğretti. Marie’nin asker olan babası Joseph Grosholtz ise, o doğmadan Fransa-Prusya savaşında ölmüştü.

Tussaud öğrendiği teknikle ilk balmumu heykelini 1777 yılında, ünlü yazar ve düşünür Voltaire heykeli ile yapmıştı. Bu sırada çalışmaları arasında Jean-Jacques Rousseau ve Benjamin Franklin de vardır.

Gittikçe önemli eserlere imza atan Tussaud’un namı kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

1780’de Saray’da

1780 yılında Marie Tussaud, Kral XVI. Louis’in kız kardeşi Elisabeth’e sanat dersleri vermek için Versailles Sarayı’nda yaşamaya başladı.

O dönemlerde çalkantılar içinde bulunan Fransa’da, dünya tarihini de değiştirecek olan Fransız Devrimi öncesinde, 1789’da yeniden Paris’e dönen Marie Tussaud, çalışmalarına burada devam eder.

1793’te ise Tussaud ailesi hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşır. Marie ve annesinin Krallık Tahtı’na bağlılıkları sorgulanır ve ikisi de hapse atılır. Ancak, Marie’nin sanatsal becerileri, annesinin yanında çalıştığı Dr. Curtius’un askeriye üzerindeki etkisi araya girince, yeniden özgürlüklerine kavuşurlar.

Marie Tussaud, serbest kaldıktan sonra ise idam mahkûmlarına, giyotine gitmeden önce giydirilecek maskeler üretmeye zorlandı.

Fransız Devrimi’nden sonrası

Fransız Devrimi’nin sona ermesiyle birlikte, Dr. Philippe Curtius da hayatını kaybeder. Curtius’un balmumu eserleri de öğrencisi Marie’ye miras olarak kalır.

1795 yılında hayatını François Tussaud ile birleştiren Marie’nin eserleri de sergilenmeye ve yoğun ilgi görmeye başlamıştı.

Adından söz ettiren eserler, 1802 yılında Britanya’ya taşınır ve Marie Tussaud’un İngiltere macerası başlar.

1835’te oğulları Joseph ve François ile birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren 74 yaşındayken Madame “Marie” Tussaud, balmumu eserlerini Londra’da Baker Street Bazaar’da sabit bir evde sergilemeye başlar. Artık ziyaretçilerin her daim ziyaret edebilecekleri bir sergileri vardır.

Madame Tussaud, 1850 yılında 89 yaşında hayatını kaybettiğinde geride paha biçilemez eserler ve sanatını aşıladığı evlatlar bırakır.

Dünyaya açılma

1884 yılında Marie’nin torunları cazibe merkezini şimdiki merkezi olan Marlybone Yolu’na taşıdı. Ancak burası 1925 yılında çıkan büyük yangında, harabeye döner. 3 yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda, binaya sinema salonu ve restoran eklenerek yeniden açılır.

Bu kez de II. Dünya Savaşı patlak verir ve atılan bir bomba 1940’ta müzeye düşerek, müzeyi, sinema salonunu ve restoranı yerle bir eder. Ardından yeniden restore edilir ve açılır.

İngiltere dışındaki ilk müze, 1972 yılında Amsterdam’da açılır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk Madame Tussauds, 1999’da Las Vegas’ta açıldı. Ardından 2000 yılında da New York’a açılır. Aynı yıl Hong Kong da buluşur Madame Tussauds’yla.

Sonrası ise dünyanın farklı noktalarında açılan Madame Tussauds’lar geldi; Şangay’da, Washington’da, Berlin’de, Hollywood’da, Bangkok’ta, Viyana’da, Blackpool’de, Sydney’de, Tokyo’da, Wuhan’da, San Francisco’da, California’da, Beijing’de, Florida’da…

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesine dönüşen Madame Tussauds, Londra’da başlayan 250 yılı aşkın tarihiyle, günümüzde dünyanın birçok noktasında milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor.

Madame Tussauds İstanbul’da

2017 yılında İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde açıldı Madame Tussauds Balmumu Müzesi ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İnsanların merak duygusuna dokunan Madame Tussauds, yeni çalışmalarıyla insanlarda hala merak uyandırmaktadır.

Madame Tussauds’yu ziyaret edenler, tarih ve kültürel kahramanlarla ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının en ünlü isimleri ile yakın temas kurma fırsatını yakalıyor.

Ben İstanbul’daki müzeyi gezerken, Yaşar Kemal’den Fatih Sultan Mehmed’e, Barış Manço’dan, Zeki Müren’e birçok ünlü isimle karşılaştım. Ancak beni en çok etkileyenin sinemanın dev ismi, yoğun hayranı olduğum Audrey Hepburn olduğunu da söylemeliyim.

Gözüm Nazım’ı aradı

Bir de Kıvanç Tatlıtuğ’un, Beren Saat’in, Hidayet Türkoğlu’nun, Arda Turan’ın, Kerem Bursin’in olduğu bu müzede, gözlerim Can Yücel’i, Metin Oktay’ı, Cem Karaca’yı, Neyzen Tevfik’i, Nazım Hikmet’i, Münir Nurettin Selçuk’u da aradı. Umarım bunlar da eklenerek daha da zenginleştirilir bu müze.

Figür Yapım Aşaması:

1-Detaylı ölçü alma ve fotoğraflama.

2-Figürün kalıbının çıkarılması.

3-Kalıbın hazırlanması. Alçı kullanılarak kişinin başının parçalı kalıbı çıkarılır.

4-Balmumunun dökülmesi

5-Kalıbın çıkarılması

6-Saçların takılması. Saçların takılması yaklaşık 6 hafta sürer.

7-Makyaj

8-Heykelin son hali