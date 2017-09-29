250 kg kaçak et ele geçirildi. Polis tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 29.9.2017 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Demirhan'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda M.D. (E-37)'nin kullanımında bulunan araçta yaklaşık 250 kg dana eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.