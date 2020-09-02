250 bin TL kefalet’le serbest

Hamitköy’de meydana gelen ‘Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu’, ‘Taşıma’, ‘Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu’, ‘Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Açıkada, olayın 30 Ağustos tarihinde Hamitköy’de meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının tasarrufunda kendi adına kayıtlı av tüfeği ile ikametgâhının girişinde daha önceden aralarında husumet bulunan amcası Lefkoşa’da sakin Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak amacıyla havaya iki el ateş ettiğini belirtti.

Polis, ayni gün ikametgâhın doğu kısmındaki boş arazi içerisinde konu av tüfeği ve 2 adet 6 numara patlamış fişeklerin bulunup emare alındığını anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.