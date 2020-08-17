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25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

25 yaşındaki Ismael Bangoura, Mağusa’da kaldığı evde rahatsızlanarak dün akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

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25 yaşındaki Ismael Bangoura, Mağusa’da kaldığı evde rahatsızlanarak dün akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Polis, genç ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Basın Subaylığı açıklamasında “16.08.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ismael BANGOURA (E-25) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.” dedi.

 

 

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