"25 milyon siber saldırı etkisiz hale getirildi"

Rusya lideri Putin, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yendiği Dünya Kupası finalinden sonra düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, "Dünya Kupası boyunca, turnuvanın düzenlenmesiyle bir biçimde ilişkili olan altyapımıza yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer kriminal suçları etkisiz hale getirdik" dedi.

Rus güvenlik servislerinin, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında, inşaat çalışanları ve gönüllüler de dahil olmak üzere 2 milyondan fazla kişiyi güvenlik taramasından geçirdiğini de anlatan Putin, Rusya güvenlik güçlerinin ayrıca turnuvada meydana gelebilecek kimyasal ve biyolojik saldırılar için de hazırlıklı olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Rus lider, başta taraftarlar olmak üzere 'turnuvanın gerçek bir futbol şenliğine dönüşmesine yardımcı olan herkese' minnettar olduğunu belirtti. Putin şu ifadeleri kullandı: "Bazı taraftarlar duygusal davranabiliyor fakat anlaşılan o ki onlar aynı zamanda sorumlu davranabilen insanlar. Böyle olduğunu görmek açıkçası beni şaşırttı. Onlara minnettarım."

Rus lider Putin daha önce de, Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı futbol taraftarlarına getirilen vize muafiyeti uygulamasını 2018 sonuna kadar uzatacaklarını açıklamıştı.

Rusya, Dünya Kupası maçlara bilet aldığını belgeleyen kişilerin, bu sayede edindikleri taraftar kimlikleriyle ülkeye girmesine izin vermişti. Taraftar kimliği olan kişilerin vize almasına gerek kalmamıştı.