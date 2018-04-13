25 BİN DOLAR HA?

Kıbrıslı Türklerle ‘dalga geçmek’ moda haline geldi anlaşılan…

TC Devlet Bakanı Recep Akdağ bir kez daha yaptı bunu…

“KKTC’de kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmak imkansız değil” dedi.

Daha önce de söylemişti benzerini…

Ama bu sefer daha acıtıcı oldu.

Zira Recep Bey bu rakamı telaffuz ederken Sterlin 6 lira sınırını zorluyor, Sterlin cinsinden taksit ve borçla yaşayan Kıbrıslı Türkler ‘yandım anam’ diye feryat ediyordu.

2019 seçimlerinde oy verecek 100 bin civarı TC’li yurttaşa dönük şov amaçlı demeçler verirken Akdağ, asgari ücretlinin alım gücü 400 sterlinin de altına düşüyordu.

Akdağ “Her ay Kıbrıs’a gelmeyi planlıyorum” dediği ve “ekonomik protokolü harfiyen uygulayın” buyurduğu saatlerde bu adaya tutunmaya çalışan ve sürekli geriye giden ekonomiden umudunu kesmiş insanlar ‘kaçacak ülke’ aramaya devam ediyordu.

* * *

Demek 25 bin dolara çıkacak kişi başına düşen gelirimiz, öyle mi?

Recep Akdağ böyle diyor.

Neye dayanarak?

Hangi verilerden yola çıkarak?

Nasıl oluyor da böyle temelsiz atabiliyor?

Anlamak mümkün değil.

Koskoca profesör oysa…

Bilmez mi çarpmayı, bölmeyi?

Bilmez olur mu?

Ben bile yaparım o kadar hesabı…

25 bin dolar… Dolar 4 TL olduğuna göre, şimdilik…

Demek ki 100 bin TL eder ‘kişi başına gelir’...

Yıllık bu…

Aylığa çevirelim. Yani 12’ye bölelim.

Ne yaptı?

8 bin 333 TL…

Her kişiye düşen gelir bu…

Yani bir evde 4 kişi varsa…

Ebeveyn ve iki de çocuk…

O eve 33 bin 333 TL girecek demektir.

Bu durumda, çalışan sayısı 2’yse, her bir çalışanın maaşı 16 bin 666 TL olmalı.

Hesap bu.

Benim değil.

Recep Bey’in hesabı…

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Buna ‘ninni’ de denilebilir, ‘büyüklere masallar’ da…

“Gelecekte olabilir” diyor.

Tabii…

Teorik olarak gelecekte her şey olabilir.

Mesela Kıbrıslı Türkler kanatlanıp uçabilirler de pekala…

Nasıl olsa ‘gelecek de bir gün gelecek’…

Vaat vermek, umut yaratmak siyasetçinin işi değil mi?

Ama boş, ama uyduruk…

Fark etmez.

Ne kadar insan inanırsa…

Bakmayın siz, mutlaka vardır bu boş sözlere

inananlar…

Öyle olmasa AKP Türkiye’de 16 yıl kesintisiz iktidarda kalabilir miydi?

Zaten ‘hedef kitle’, Akdağ’ın ‘gözbebeğimiz’ dediği insanlar da Anadolu’dan Kıbrıs’a gelen ve 2019 seçimlerinde oy beklenenler değil mi?

Ne kadar inanırsa, o kadar kardır!

Ne diyor Melike Demirağ o şarkısında:

“Uyu yavrum uyu, uyutayım seni…

Ninnilerle, masallarla büyüteyim seni…”

25 bin Dolarmış!..