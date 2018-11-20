25 BİN DOLAR

Dünkü gazetelerin birinde manşet:

‘Kredi kartı borçları uçuşta!..’

Yurttaşlar KKTC tarihinde ilk kez bu kadar ‘borçlu’ hale gelmiş.

Son 9 ayda ‘tahsili zor alacak’ miktarı yüzde 70 artmış.

Çok tuhaf…

Hani kişi başına düşen gelir 25 bin dolara çıkacaktı?

N’oldu o iş?

* * *

Bir diğer gazete manşeti şöyleydi dün:

‘Uçmak zengin işi…’

‘Uçmak’ derken ‘kokainle uçmak’ değil tabii…

Öyle ‘uçuş’ pahalı tabii…

Ancak başka türlüsü de pahalı…

Adada yaşıyorsanız uçmanız kaçınılmaz.

Uçağa binecek, uçacaksınız.

Öğrenim için… İş için… Sağlığınız için… Tatil için…

Uçmadan olmaz.

Ama uçamazsınız!

Çünkü uçak biletleri fahiş…

Sahi, biz zengin olmayacak mıydık?

* * *

Yine gazete manşeti:

‘Döviz düşüyor, fiyatlar düşmüyor..’

Çok da düşmedi gerçi ama en azından ateşi biraz oturdu dövizin… TL’nin ne zaman değer kaybetmeye başlayacağı korkusu içimizde, beklemedeyiz, tetikteyiz.

Hazır biraz değer kazanmışken TL, değeri düşerken yükselen fiyatlar da gerileseydi azacık, fena mı olurdu?

Ama olmaz.

TL düştü de faizler çıktığı yerde kaldı. İş insanları bunu söylüyor.

TL cinsinden mal almak ve satmak riskli…

Kimse riski kendi üstlenmek istemiyor.

Hal böyle olunca bütün riski vatandaş yiyor!

Katmerli şekilde hem de…

Ama ne gam!

25 bin Dolar gelirimiz var ya…

Maraza ne lüzum var?

* * *

Ve son bir gazete manşeti daha:

‘Exxon sondaja başladı, biz de başlıyoruz!’

Demeç TC Dışişleri Sözcüsü’ne ait…

Yine dayılanma, yine güç gösterisi, yine tehdit…

Ve yine ‘Kıbrıslı Türklerin de payı var’ edebiyatı!..

Hemen yanda da bizim Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nın sözleri: ‘Turizmde dönüşüm’ falan…

Bir yanda ‘savaş tamtamı’, diğer yanda ‘turizm’ mi olur?

Bizim Müsteşar ne bilsin TC Dışişleri’nin böyle salvolar sallayacağını pazar pazar!..

Bu gidişle ülkeye üç beş yabancı turist geliyorsaydı onlar da vazgeçecek.

Ama üzülmeye gerek yok.

Nasılsa 25 bin Dolar cepte!..