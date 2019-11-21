Güzelyurt’un Akçay köyünde son günlerde yaşanan koyun hırsızlığı köydeki hayvancıları tedirgin ediyor…

Geçtiğimiz akşam mandırasından 25-30 koyunun çalındığını aktaran hayvancı Ertuğrul Ceylan, zararının 32-35 bin TL civarı olduğunu belirterek polise gerekli şikâyeti yaptıklarını söyledi.

Ceylan, Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta köydeki diğer hayvancıların mandıralarından da hayvan çalındığını dile getirdi.

Ceylan, “Dün gece 25 adet kuzum çalındı. Sabah saatlerinde mandıraya geldiğimizde fark ettik. Bu hayvanların 15 tanesi küpeli, 10 tanesi büyük kuzuydu. Benim zararım 32-35 bin TL arasıdır. Polise şikâyetimizi yaptık. Geçen hafta köydeki diğer hayvancı arkadaşlarımızın mandıralarından da koyunlar çalındı. Dün gece de (Salı) bizim mandıramızdan koyun çalındı. Bunu yapanları Allaha havale ediyorum. Umarım en kısa koyunlarımız bulunur” dedi.