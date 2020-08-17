Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 2412 test yapıldı, 9 pozitif vaka
2412 test yapıldı, 9 pozitif vaka

2412 test yapıldı, 9 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

17 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2412   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 98.237   

Toplam Vaka Sayısı- 221  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 147 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 1172 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler