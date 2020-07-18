24 yaşındaki genç kadının akıl almaz ölümü

İngiltere’nin Kent bölgesinde aracı ateş alan genç kadın, köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Londra Gazete’nin haberine göre, 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, 16 Temmuz Perşembe sabah 02.30 sıralarında A21’deki Sevenoaks ve Tonbridge köprüsünden düşerek hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre, Azra Kemal bir erkek arkadaşı ile birlikte, Londra’dan Kent’e yolculuk yaptığı sırada aracı aniden ateş aldı. Araçtan çıkıp yardım bulmaya çalışan Azra Kemal, köprüden yanlışlıkla düşüp hayatını kaybetti.

Azra Kemal’ın yanında bulunan 31 yaşındaki adamı sorgulayan polis, şüphelendirici bir durumun olmadığı ve adli tıp raporunu beklediklerini belirtti.