24 yaşındaki genç gölette boğuldu

Geçitköy Barajı etrafında kamp yapan bir grup öğrenci arasında bulunan Nijerya uyruklu 24 yaşındaki Kubiat Abasi OKON bu sabah 09:00 sıralarında, yüzmek için girdiği gölette gözden kayboldu. Sivil savunma ve polis özel harekat müdürlüğü ekipleri tarafından gölette yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 12:45 sıralarında OKON'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.