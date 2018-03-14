24 yaşındaki genç Alagadi’de boğularak hayatını kaybetti

Girne bölgesinde Alagadi’de denize giren ancak boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin açıklamasına göre, bugün saat 15.30 sıralarında, Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren Hassan Babatunde (E-24), denizin dalgalı olması nedeniyle kıyıdan yaklaşık 15 metre içeride bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşları tarafından kurtarılarak, ilk müdahalesi yapılan Hassan Babatunde, ambulansla kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdi.