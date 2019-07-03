24 saat yarıştılar

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), bu yıl beşinci kez organize ettiği 24 Saat Offroad Yarışı’nı tamamladı. 22 Haziran Cumartesi günü başlayan yarış, 23 Haziran Pazar günü sona erdi. Yarışmanın tamamlanması ile birlikte bir gün boyunca süren yarışta başarılı olan isimler ödüllerini aldılar.

ÜÇ KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkıları ile KYOFF tarafından beşinci kez düzenlenen 24 Saat Offroad Yarışı, 22 Haziran Cumartesi günü Girne Kordonboyu’nda Atatürk Büstü önünde saat 13.00’te başladı. Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 kategoride düzenlenen organizasyonda yarışmacılar yaklaşık 500 kilometrelik etaplarda birincilik için mücadele etti. Organizasyonda 3 macera, 11 ralli ve 9 raid olmak üzere 23 ekip yer aldı.

RALLİ KATEGORİSİNDE BEDEL – GÜNEY İKİLİSİ BİRİNCİ

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde gerçekleştirilen yarış 24 Haziran Pazar günü başladığı yer olan Girne Kordonboyu’nda Atatürk Büstü önünde saat 13.00’te sona erdi.

Yarışın Ralli kategorisi birincisi Zubi Racing Team adına yarışan Niyazi Bedel – Hasan Güney ikilisi oldu. Onları Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy – Ramadan Kıral ikilisi ikinci, Argun Çağıl – Mazhar Ünal ikilisi üçüncü olarak tamamladı. İlk üçe giren ekipler aynı zamanda T3’ün podyumunda da yer aldı.

Ralli kategorisi Sınıf T2’de SRC Racing Team ekibinden Halim Kahveciler - Ramadan Uzun ikilisi birinci olurken onları Hüdan Racing Team’den Orhun Mevlit - Salih Kanatlı ikilisi ikinci oldu.

MACERA’DA SONA SİNGH ÜSTÜNLÜĞÜ

Yarışın Macera kategorisinde Polaris Racing Team adına ATV ile yarışan Sona Singh birinci oldu. İkinciliği Iraz Tuğberk - Özmert Ersin ikilisi elde etti. Üçüncü olan ekip ise Mustafa Çelikden - Warren Morgan ikilisi oldu.

RAİD KATEGORİSİNDE DEDEOĞLU – YOLUM İKİLİSİ İLK SIRADA

Yarışın Raid kategorisinde Doğacı Offroad Team adına yarışan Üstün Dedeoğlu - Ayşe Yolum ikilisi birinci olurken ikinci Hüdan Racing Team’den Mustafa Fırat Gümüş - İbrahim Coşkun ikilisi ve üçüncü yine Doğacı Offroad Team’den Mehmet Akkılıç - Devrim Dedeoğlu ikilisi oldu.

TAKIMLARDA ZUBİ RACİNG BİRİNCİ

3 kategoride takımlar şampiyonasının da olduğu yarışın ralli rakımlar klasmanını Zubi Racing Team, macera takımlar klasmanını Polaris Racing Team ve raid takımlar klasmanını Doğacı Offroad Team kazandı. Yarışın ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KYOFF ve KKOK yetkilileri takdim etti.