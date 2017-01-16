24 saat içinde aynı markete 2 kez girdi

Mağusa’da faaliyet gösteren “Bem-Koop” isimli markete girerek nakit para ve muhtelif gıda malzemeleri sirkat eden İ.K dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Bem-Koop” isimli markete 24 saat içinde iki kez girerek nakit para ve miktarı tespit edilemeyen muhtelif gıda malzemelerini sirkat eden İ.K tutuklandı. “Bina açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı İ.K aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Suçunu kabul etti...

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, zanlı İbrahim İ.K’nin 13 Ocak tarihinde saat 02:30 ve 22:30’da iki defa olmak üzere Bem-Koop isimli marketin kapalı ancak kilitsiz vaziyetteki alüminyum sürme penceresini açarak içeri girdiğini belirtti.

İçeriye giren zanlı yazar kasa içerisinde bulunan 420 TL nakit para ile miktarı tespit edilemeyen muhtelif gıda malzemelerini sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirten Saydağ, zanlının ayni gün tutuklandığını açıkladı.

Peynir, sucuk ‘emare’…

Saydağ, zanlının evinde yapılan aramada ise 1 adet Ülker İçim marka peynir, 1 adet Ak-et marka kangal sucuk, 1 adet Ak-et marka mini sucuk, 1 adet Ak-et marka tombul sucuk, 1 adet Gülgün marka kaşar peyniri bulunarak emare alındığını, zanlının ise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve bulunması gereken emareler ile alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Saydağ, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı İ.K’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.