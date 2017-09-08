Meriç Yüksek Gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 11 Eylül Pazartesi günü 24 köyde 1 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül Pazartesi günü 10.00-11.00 saatleri arasında kesinti olacak köyler şöyle:

“Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Başpınar, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Akıncılar, Ercan Havaalanı ve Kırklar'ın bir bölümü.”

Kıb-Tek’in açıklamasında elektrik enerjisinin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan her an şebekede elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.