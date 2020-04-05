238 test, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 238 test yapıldığını ve 3 pozitif vaka belirlendiğini söyledi.

Pozitif vakaların gözetim altındaki öğrenciler olduğunu belirten Sağlık Bakanı, yarın pozitif kişilerin temasları ile ilgili çalışma yapılacağını, gözetim süresinin yarından sonra bir gün daha uzatıldığını belirtti.

Pilli, yapılan toplam test sayısının ise 2785 olduğunu açıkladı, toplam pozitif vakanın 91 olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar Kıbrıs'ın kuzeyinde kaybedilen hasta sayısının 2 olduğunu yineledi.

Pilli, bölgelere göre vaka sayısını şöyle açıkladı:

Lefkoşa 3

Gönyeli 3

Mağusa 3

Beyarmudu 3

Girne 2

Lapta 9

Alsancak 4

Karpaz 22

Yurtdışı 3