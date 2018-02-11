230 bin kişi yoksulluk riski altında

Kıbrıs'ın güneyinde 2016 yılında 230 bin kişinin yoksulluk riski altında olduğunu bildirildi.

Politis gazetesi yoksulluk riski altındaki 230 bin kişinin, nüfusun yüzde 27,7’sine denk geldiğini belirtti.

2008 yılında 180 bin kişinin yoksulluk riski altında olmakla karşı karşıya kaldığını kaydeden gazete, bu durumda 2008 yılına kıyasla 2016 yılında yoksulluk riski altındaki kişilerin sayısında 50 bin kişilik artış olduğunu aktardı.

Gazete 2008 yılında hane başına düşen ortalama mevcut gelir 16 bin 24 Euro iken, 2016 yılında bunun 14 bin 20 Euro’ya düştüğünü belirtti.

Öte yandan temel ürünlerden mahsur kalanların oranı 2008 yılında yüze 9 iken, bunun 2016 yılında 13,6 olduğunu yazan gazete, düşük çalışma yoğunluğuna sahip hanelerde yaşayan 59 yaşına kadar olan kişilerin oranı 2008 yılında yüzde 4,5 iken, 2016 yılında yüzde 10,6’ya yükseldiğini kaydetti.