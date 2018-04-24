23 Nisan’da ‘bayramlık’ güneye!





23 Nisan, bölünmüş ada Kıbrıs’ta barikatların yeniden aralandığı tarih! Kıbrıs’ta karşılıklı geçiş noktalarının açılışının 15’inci yılında, Kıbrıslı Türkler yine güneye akın etti. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle resmi tatili fırsat bilen pek çok aile geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Son 5 senede 45 milyon geçişin yaşandığı barikatlarda, uzayan işlemler ve yetersiz personel yine gündem oldu. Hem güney, hem de kuzeydeki aksaklıkların mağduru ise Kıbrıslılardı!