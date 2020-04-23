23 Nisan kutlanıyor...

Bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sosyal medyada görsel bir şölen oluşturdu.

Birçok çocuk, bu coşkuyu evde özel kıyafetlerini giyerek, şiir ve marşlar okuyarak kutluyor. Çocukların bu coşkusuna ortak olan aile ve öğretmenlerin yanı sıra Belediyeler de gerek sokakta yayınladığı müzikler, gerekse çocuklara yapılan sürpriz hediyelerle bu günü renklendirmeye çalışıyor.

FOTOĞRAFLAR: SOSYAL MEDYA