23 Nisan kutlamaları sürüyor…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birçok alandan çeşitli kutlamalar geliyor…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı video mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın video mesajında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu eşliğinde seslendirdiği 23 Nisan adlı çocuk şarkısı da yer aldı. Orkestra sanatçıları ve koro üyelerinin evlerinden ayrı ayrı seslendirip video çektikleri şarkı, dijital ortamda montajlanarak düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklara mesajında, bir süredir dünyada yaşanan büyük salgın nedeniyle herkes gibi onların da evlerinde oldukları için okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrı düştüklerini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“Sevgili çocuklar,

Bir süredir dünyamızda yaşanan büyük salgın nedeniyle herkes gibi sizler de evlerinizdesiniz. Bir süredir okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ayrı düşmüş olmanın elbette üzüntüsü içindesiniz. Ama şunu biliyorsunuz ki evde kalmakla hem kendinizin, hem arkadaşlarınızın, hem de büyüklerinizin, annelerinizin babalarınızın sağlıklarını da korumuş olmaktasınız.

Bir süre sonra, eğer tedbirlere bu şekilde uymaya devam edersek, ümit ederim ki çok uzun olmayan bir süre sonunda yeniden arkadaşlarınıza, okullarınıza, öğretmenlerinize kavuşabilmiş olacaksınız. Yine oynayacak, uçurtmalarınızı uçuracak, yine şarkılarınızı söyleyeceksiniz. O günlerin uzak olmadığı kanaatindeyim.

Bizler de sizler için gözyaşlarının olmayacağı, acıların yaşanmayacağı daha güzel, daha huzurlu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

Sevgili çocuklar,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlamak istiyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağanı ettiği bu güzel günde yine sizler gibi evlerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndaki sanatçılar, yani abileriniz ve ablalarınız sizler için güzel bir şarkı düzenledi. Sizlere bunu böylesi bir günde armağan etmek istediler. Hep birlikte dinliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu eşliğinde seslendirdiği şarkının bestesi ve sözleri İstemihan Taviloğlu’na ait. Şef Ali Hoca tarafından düzenlenen 23 Nisan adlı çocuk şarkısı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2015 yılı Kasım ayından bu yana konserlerini Şef Ali Hoca yönetiminde, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ise çalışmalarını Şef İpek Kıranbay yönetiminde sürdürüyor.

Çavuşoğlu’ndan Ulusa Sesleniş konuşması

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın; Kıbrıs Türk halkının Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğu gün olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Türk Milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu sabah saat 08.00’de BRT’de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Konuşmasında halka, öğretmenlere, öğrencilere ve dünya çocuklarına seslenen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“23 Nisan 1920’de Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolunun dört bir yanını aydınlattı, vatana gönül verenlerin gayreti, azmi, kararlılığı milli birlik ve beraberliğin kenetlenmiş ifadesi oldu.

23 Nisan 1920’den, 23 Nisan 2020’ye, yüz yıllık sürede, Türkiye Cumhuriyeti dev bir çınar oldu, Atatürk ilke ve inkilaplarını benimseyen çocuklarımız, vatanına ve milletine yararlı kuşaklar olarak yetişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü, ulusal direniş ve varoluş mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla taçlandırdı.”

ÇOCUKLARA...

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, geleceğin teminatı olan çocuklara, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek duyduğu güveni ifade ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı deyince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak benim de aklımdan güzel düşünceler geçiyor, halkımız, ailelerimiz ve sizler gibi ben de duygulanıyorum.

Sevgili çocuklar, Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı Cumhuriyetimizin korunması ve yaşatılması, ülkemizin her alanda gelişmesi için bize düşen görev, çok çalışmaktır. Sizlerin mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak, geleceğinizi güvence altına almak bizim temel görevimizdir.

Ulu önderimiz şöyle diyor; ‘Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar batar, yok olur.’

Atamızın insancıllığının ve bir ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değerin, en önemli göstergesi, bir ulusun varoluş mücadelesine başladığı, 23 Nisan gününü “Çocuk Bayramı” olarak onlara armağan etmesidir. Büyük Atatürk, çocukları geleceğin teminatı olarak görür, onları büyük insan gibi düşünür, bu düşünceye uygun hitap eder veya ilgilenirdi. Onlara hitaben yaptığı konuşmalara da; “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” ifadesiyle başlardı. Yani sizleri, Türk Ulusunun ilerideki büyükleri, milletimizi gelecek yüzyıllara taşıyacak kuşaklar olarak görürdü. Atatürk’ün düşüncelerine inanan biri olarak, ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak, ayakta tutacak sizlersiniz.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkleri olarak her 23 Nisan’ı aileleri ve çocuklarıyla birlikte dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutlamayı sürdüreceklerini belirterek, “Özgürlük ve barışın hakim olduğu topraklarda her dilden, her renkten, her dinden çocuklarla birlikte olmaktan bugün olduğu gibi yarın da onur ve gurur duymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz gün olarak kalmaya devam edecektir” diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl sevdiklerinizi Kovit 19 virüsünden korumak için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutluyorz. Pandemi nedeni ile 100. Yılımızda sizleri ve sevdiklerinizi korumak maksadıyla evlerimizde kaldık. Ancak, yeni nesil eğitim anlayışında da kullanacağımız online sistemle, sevincinizi ve coşkunuzu evlerinizden sokağa taşımayı hedef aldık.

“BU GECE SAAT 21.00’DE BALKONLARIMIZA ÇIKARAK HEP BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYALIM”

Bugün evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarımızla süsleyelim. Bu gece saat 21.00’de balkonlarımıza çıkarak hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyalım.

Sevgili velilerimiz, pandemi nedeni ile ara verdiğimiz eğitime evlerden uzaktan eğitim ile destek oluyoruz. Sevgi, barış, dostluk, kardeşlik felsefesi temelinde 100’üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine, çocuklarımızla birlikte ortak olalım, bu coşkuyu onlarla birlikte yaşayalım.”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, çocuklara ise şu sözlerle seslendi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan geleceğimizin güvenceleri olarak, sevgide, barışta, kardeşlikte, yardımlaşmada örnek bireyler olarak, Atamıza layık olmalıyız. Türk çocukları olarak, bizler, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Sevgili çocuklar, unutmayınız ki sizler, bu dünyanın gerçek sahipleri, köklü bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz.”

Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı cumhuriyetin korunması ve yaşatılması, ülkenin her alanda gelişmesi ve uygarlığın tüm ürünlerinden yararlanarak en iyi biçimde yetişebilmeleri için çocuklara düşen görevin çok çalışmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu hedefler ulaşmanız için; dürüst olmayı, çalışkan olmayı bileceksiniz.

Barışı, kardeşliği, yardımlaşmayı yaşayarak öğreneceksiniz öğreteceksiniz.

Vatan sevgisini, bayrak sevgisini gelecek nesillere taşıyacaksınız, birlik olmayı, beraber yaşamayı kendinize şiar edineceksiniz.

Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirebilmek için, Kurtuluş savaşı nedir? Çanakkale nedir? 19 Mayıs nedir? 29 Ekim nedir? 23 Nisan nedir? 20 Temmuz nedir? 15 Kasım nedir? Bileceksiniz.

Sevgili çocuklar, yükünüz biraz ağır ama Atatürk sizlere güvendi biz de güveniyoruz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını, sizler devam ettireceksiniz.

Bu vesile ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, sizleri sevgiyle, saygıyla kucaklarım.”

Çavuşoğlu Atatürk Anıtına çelenk sundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gün dolayısıyla bürokratlarıyla birlikte Lefkoşa’da Atatürk Anıtına çelenk sundu, Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 11.00’de her ilçeden birer öğrenci ile BRT ekranlarında online bağlantıyla bir araya gelecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 16.00’da da TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte katılacağı Yunus Emre Enstitüsü tarafından dijital ortamda düzenlenecek kutlama etkinliğine katılacak.

Gece saat 21.00'de ise, bakanlığın çağrısıyla, balkonlardan İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu paylaşılacak.

Uluçay, Şentop’u arayarak kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.

Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekillerinin selam ve kutlama dileklerini Şentop’a iletirken, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin en az kayıp ve en kısa sürede sona ermesini arzu ettiğini, el birliği ve inançla bu zor günlerin de üstesinden gelineceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da görüşmede, Başkan Uluçay’a teşekkür ederken, şahsı nezdinde tüm KKTC milletvekillerine selamlarını iletti.

Geçmişten itibaren bu zor günlerde de Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Şentop, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birbirine duyduğu güven ve destek ile bu günlerin de geride kalacağına inanç belirtti.

Şentop, görüşmede ayrıca Uluçay’dan KKTC’de Covid 19 ile yapılan mücadele ve Meclis’in işleyişi hakkında da bilgi aldı.

ULUÇAY’DAN RESMİ KUTLAMA YAZISI

Başkan Uluçay, ayrıca TBMM Başkanı Şentop’a resmi bir yazı ile kutlama mesajı gönderdi.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıldönümünü sizlerle birlikte kutluyoruz.

Bir asır önce, savaş ve işgalden kurtuluşun yolunu halkın iradesini egemen kılmakta gören bir düşüncenin kurduğu TBMM, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturmuştur.

Başta Büyük Önden Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu büyük mücadelede yer alan nice yurtseveri sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

100 yıl önce atılan bu büyük adım, halkın egemenliğine dayanan kurumların en güçlü ve kalıcı şekilde tarihin zorluklarına dayanabildiğini göstermektedir. Ülkenin gelişmesinde ve demokrasinin kurumsallaşmasında halk iradesinin en güçlü şekilde vücut bulduğu TBMM’nin 100. Yıldönümünü büyük bir mutlulukla kutluyorum.

Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında geliştirilen yakın ve samimi ilişkilerin, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadele nedeniyle içerisinde bulunduğumuz zor günleri dayanışarak ve yardımlaşarak aşacağımıza olan inancımı güçlendirmektedir.

TBMM’nin 100. Yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

Karadeniz Kültür Derneği 23 Nisan’ı kutladı

Karadeniz Kültür Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Dernek başkanı Murat Zeki Civelek yazılı açıklamasında, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak olan, kalpleri vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

HÜR-İŞ 23 Nisan ve TBMM’nin 100. yıldönümünü kutladı

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu ve yarınları inşaa ederken çocuklarımızın gelecegini de inşaa ettiğimizi unutmamaliyız. Attığımız her adımda kendi çocuklarımızın geleceğini düşünerek adımlar atmalı ve refah düzeyde yaşanabilir bir gelecek için çaba gostermeliyiz” dedi.

Baf Türk Birliği’nden kutlama mesajı…

Baf Türk Birliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük tarafından ülke ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Baf Türk Birliği gün dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyanın mücadele verdiği Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan’ın ne yazık ki bu yıl evlerde kutlanacağına işaret ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle anlam ve önemin büyük olduğunu vurguladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, mücadelinin ve umudunu asla kaybetmemenin belki de en büyük ilham kaynağı Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha büyük minnet ve saygıyla anıyoruz. Baf Türk Birliği olarak, gelecekte de barış ve refahı sağlayacak, bilimde, sanatta ve teknolojide çağı yakalamış bir ülke haline getirecek olan Cumhuriyetin koruyucusu çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.”

İŞAD Başkanı Mamülcü çocuklardan özür diledi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, insanoğlu olarak çocuklardan özür diledi.

İŞAD Yönetim Kurulu Bakanı Mamülcü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını vesilesiyle yayınladığı mesajda, çocukların özgürlük vasıflarını ellerinden alıp evlere kapattıkları, savaşlarla birçok insanın özellikle masum çocukların öldürülmesine neden oldukları, doğayı kirleterek birçok hastalığa neden oldukları, en sonunda da virüs salgınına sebep oldukları, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bu büyük olguyu coşkuyla kutlatamadıkları için insanlık bireyi olarak çocuklardan özür diledi.

Ülkeyi daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmak gerektiğini belirten Mamülcü, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Lider Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anar bu toprakları vatan olarak bırakan mücadele eden tüm atalarımıza minnettarlığımızı tekrardan sunar Egemenlik ve Çocuk Bayramının tüm dünyaya kutlu olmasını diliyorum” dedi.

Karavezirler: “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, kendi beldesindeki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Değirmenlik Belediyesi-Beldesi’ ne bağlı Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler;

Bugün sizin bayramınız. Bugün bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden yüce Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve yeni Türk Ulusu'nun geleceğinin, çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir.

Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü bu yıl hep birlikte, güle oynaya, büyük bir coşkuyla kutlayamıyoruz. Bunun için elbette çok üzgünüz.

Sağlığımız için çok kritik olan bu süreci hep birlikte, anlayış, dayanışma içerisinde aşmak hepimizin isteği.

Sevgili çocuklar sizler bu ülkenin geleceğisiniz.

Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Dilekkaya İlkokulu ve bölge kreşleri tüm çocuklar ve öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, sağlıklı günler dilerim.”



Savaşan: “23 Nisan’ı bayram coşkusuyla evlerimizde kutluyoruz”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, “COVID-19 salgını nedeniyle evlerimize kapanmış olsak da, 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerimizde yaşayacağız” dedi.

Savaşan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türk Milleti’nin egemenliğinin sembolü, demokrasisinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz.

Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan, milli egemenliğin ve halk iradesinin sembolü olmuştur. 23 Nisan 1920'de, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti’nin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesinin zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olmuş, Cumhuriyete giden yolda milli birlik ve beraberliği tesis etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden kurucu meclisin açıldığı günü, bütün dünya çocuklarına armağan ederek, daha da anlamlı hale getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk Milleti’nin çocuklara verdiği değeri göstermiştir. Barış ve kardeşlik adına atılan bu adım, dün olduğu gibi bugün de gerek bizlere gerekse de bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir.

İstiklal Harbi için Türkiye Meclisi nasıl bir umudun ve hürriyetin sembolü olmuşsa Cumhuriyet için ve bizler için çocuklarımız da öyle bir umut ışığıdır. Bugün COVID-19 salgını nedeniyle evlerimize kapanmış olsak da 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerimize taşıyacak ve çocuklarımızla bu anlamlı bayramı hep birlikte kutlayacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılına erişmenin gurur ve sevincini paylaştığımız bugünde, Türkiyemiz ile ülkemizde ve bütün dünyada geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.”