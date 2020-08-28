23 Nisan İlkokulu’nda kayıt sorunu

Girne 23 Nisan İlkokulu’nda bir grup vatandaş kayıt sisteminin çalışmadığını iddia ederek, öğrencilerin "yedeklendiğini" ve öğrencilerin kayıt edilmediğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Okul Müdürü Filiz Boyoğlu, kendilerinin böyle bir karar almadıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerine verilen talimata göre hareket ettiklerini söyledi. Boyoğlu, okulun her yıl böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Okulda şu ana kadar 140 öğrencinin kayıt için yedeklendiği belirtiliyor.