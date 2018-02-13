23 inşaatın faaliyetleri durduruldu

İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde, denetlenen 33 inşaattan 23’ünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından tespit edilen eksikliklerden dolayı faaliyetleri durduruldu.



Çalışma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, iş kazalarının önüne geçmek amacıyla inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde, Lefkoşa’da 16, Girne’de 10, Güzelyurt’ta 1, Gazimağusa’da 6 olmak üzere toplam 33 inşaat denetlendi. "İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" altına tespit edilen eksikliklerden dolayı, Lefkoşa’da 12, Girne’de 7, Gazimağusa’da 3 ve Güzelyurt’ta 1 işyeri kapatıldı.



Lefkoşa’da 3, Girne’de 3, Gazimağusa’da 3 işyerine, ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken önlemler için yazılı uyarı yapıldı.



Lefkoşa’da 2 inşaatta, alması gereken önlemler alındığı için çalışmalarına devam etmesi için izin verildi.



Paydaş örgütlerle toplantı

Bakanlık tarafından 6 Şubat’ta yapılan Acil Kriz Masası Toplantısı’nda alınan “İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının bütünlüklü çözümü konusunda uzun vadeli alt komitelerin oluşturulması" kararı uyarınca, 16 Şubat Cuma günü, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında paydaş örgütlerle toplantı yapılacağı belirtildi.