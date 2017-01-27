23 günde 203 kiralık transfer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 2 – 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen kiralık transfer döneminde kulüplerin 203 oyuncuyu ‘Geçici Transfer’ ile kadrosuna kattığını duyurdu. Süper Lig’de 74, Birinci Lig Beyaz Grup’ta 54, Kırmızı Grup’ta 44 geçici transfer gerçekleşirken, U15 Ligi’nde yer alacak olan iki kulüp de 31 geçici transfer gerçekleştirdi.

Süper Lig’de Mormenekşe

Transfer döneminde K-Pet Süper Lig’de en fazla oyuncuyu kiralayan takım Mormenekşe oldu. Doğu bölgesi ekibi 12 transferle bu ligde ilk sırada yer aldı. Mormenekşe’nin ardından 10 transferle G.Gücü ve 8 transferle Mağusa Türk Gücü geldi. Ligde en az transferi 2’şer kiralık transferle Cihangir ve Lefke gerçekleştirdi. Yenicami ise herhangi bir oyuncu kiralamadı.

Birinci Lig’de Hamitköy ve Girne Halk Evi

Birinci Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta ise Hamitköy ile Girne Halk Evi en fazla transferi gerçekleştiren ekipler oldu. Beyaz Grup’ta Hamitköy 10 transferi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu grupta 2’şer transferle en az transferi Akova ve Göçmenköy gerçekleştirdi. Kırmızı Grup’ta Girne Halk Evi 8 kiralık transferle bu grubun en fazla transferini gerçekleştirirken, 1’er kiralıkla Denizli ve Esentepe en az transferi yapan kulüpler oldu.

U15’te iki kulüpten transferler

U15 Ligi’nde yer alacak olan iki kulüp, Mağusa Spor Akademisi ve İskele Trabzonspor Spor Kulübü kiralık transfer döneminde bünyelerine oyuncu kattı. Mağusa Spor Akademisi 19, İskele Trabzon ise 12 oyuncu aldı. 23 gün süren ara transfer döneminde gerçekleşen geçici transferler şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Mormenekşe (12)

Oğuzhan Doşar, Drissa Dagnogo, Can Özsoy, Rifat Emirhan, Fırat Güngör, İsmail Karaoğlan, İmran Bolkanlı, Selkan Can, Çağın Alibey, Yener Ertunalılar, Kenan Gümüşören, Halil Tilim

Gençlik Gücü (10)

Fuat Dinç, Celal Bilal, Hüseyin Yıldırım, Hascan Kırmaz, Cuma Kılınç, Cenkal Cakalp, Halil Elisopalı, Mustafa Emir Elisopalı, Hasan Kordal, Salih Yankı Kasım

Mağusa Türk Gücü (8)

Geovge Louka, Ali İmam, Faruk Akkuş, Mustafa Zorba, Ersan Karacaoğlu, Kaan Güder, Hasan Mani, Okan Göktürk

Değirmenlik (6)

Arif Şaban, Hasan Özünlü, Fehim Yılmaz, Çağın Enginer, Memiş Can Reklitefe, Victor Chisom Nwani

Dumlupınar (6)

Kpah Sherman, Sabri Çiftçioğlu, İrfan Özbaysal, Devrim Tuna, Mehmet Fuat, İsmet Paşa Pehlivan

Yalova (5)

David Anomel Annas, Israel Iffeny Abia, Aykut Esmeraslan, Erkan Neval Esengül, Nusret Yeltekin

G.Birliği (5)

Ekrem Aktaş, Yusuf Beyazi, Ogün Köksal, Volkan Kıstı, Serkan Katırcı

GAÜ Çetinkaya (4)

Mustafa Yaşınses, Suat Yıldırımlar, Asım Pil, Sezgin Dağ

Küçük Kaymaklı (4)

Kouakou Herve Amani, Serhan Önet, Ali Duvarcı, Odo Joshua Chidiebere

Türk Ocağı (4)

Bilal Ceylan, Alpelen Kürşat Özdinç, Fırat Zengin, Justice Amenyaglo

Binatlı (3)

Ömer Baykan, Musa Şanlıer, Erdiz Şevket Hacıvelioğlu

Baf Ülkü Yurdu (3)

Ediz Çukurovalı, Aygün Manga, Fadıl Özaşık

Cihangir (2)

Hüseyin Miralay, Caner İyici

Lefke (2)

Cemil Besim, Ahmet Tabak

K-PET BİRİNCİ LİG BEYAZ GRUP

Hamitköy (10)

Latif Emiroğluları, Erdoğan Emiroğulları, Kemal Ağrı, Mahmut Yumuşak, Mustafa Şaşmaz, Özgür Ongun, Hakan Eminoğlu, Abdullah Atlar, Rağıp Kanatlı, Çağan Ayatay

Yeni Boğaziçi (7)

Cafer Mullacuma, Deniz Tekerek, Emrecan Tuhumserper, Hasan Kurt, Kemal Hordan, Hasan Aksoy, Halil Esen

Mesarya (7)

Ekrem Keleşzade, Ali Elmas, Seyhan Keskinel, Mehmet Çavuş, Nahit Çavuşoğlu, Can Özen, Mehmet Karadağ

Mehmetçik (6)

Kurtuluş Temel, Umut İlgün, Burak Karabacak, Murat Delibaş, Orhan Çokbekler, Akın Yıldırım

Merit A. Yeşilova (5)

İsmail Uçar, Fırtına Özdil, Turgut Kaçar, Hasan Piro, Hüseyin Yeşilbaş

Maraş (5)

Gökmen Demir, Mehmet Sezer Gül, Barın Bozak, Hasan Şemmedi, Yunus Kalaycı

Düzkaya (5)

Hasan Sarıoğlu, Osman Şah, Tarkan Aksoy, Barış İzzet, Ahmet Topuz

Dipkarpaz (5)

Ertan Güler, Sercan Denizhan, Saddam Taşköprü, Hasan Avşar, Melih Fırat

Akova (2)

Hasan Göray, Serhan Arcanlı

Göçmenköy (2)

Arda Özkan, Bartın Dede

K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP

Girne Halk Evi (8)

Oktay İpek, Soner Aldemir, Salih Çoban, Çağrı Dilek, Batuhan Şanverdi, Süleyman Göksu, Soner Avşar, Beyhan Kurtarankartal

B. Bağcıl (7)

Gültekin Bilin, Cenkay Yarışan, Ersen Esmerarslan, Muhammed Nazik, Ahmet Zaifoğlu, Reşat Erkıvanç, Serhan Damdelen

Serdarlı (7)

Levent Akçagil, Galip Albayrak, Salih Küçükoğlu, Serdar Özer, Ercem Özkılıçlar, Cahit Solkanat, Atakan Tomruk

Doğancı (4)

Mehmet Güleryüz, Cevher Teker, Bora Ramadan Günkanlar, Erdoğan Abakan

Gönyeli (4)

Sabri Selden, Erdoğan Murat, Ali Sezek, Yusuf Palaz

Karşıyaka (4)

Ömer Albayrak, Kemal Varan, Hüseyin Küsbeci, Alpay Eminoğlu

Tatlısu (4)

Mustafa Okur, Veli Yürükoğulları, Arif Emre Yakupoğluları, Beytullah Arık

Lapta (2)

Salih Düzbeyaz, Umar Faruk Bayır

Ozanköy (2)

Hasan Basri Delibalta, Burak Koçar

Denizli (1)

Ahmet Hatay

Esentepe (1)

Şahin Şeker

U15 LİGİ

Mağusa Spor Akademisi (19)

Velihan Avşar, Arda Bayram, Bahattin Kamburoğlu, Samet Dolu, Taner Temizer, Süleyman İlkman, Mehmet Özkaraman, İbrahim Sultan Kıraner, Bülent Güler, Ediz Gökçe, Onur Gündoğan, Görkem Taş, Emre Güzel, Taha Tolga Öğünç, Sayipcan Uludağ, Mehmet Tuncay, İsmail Kaffaoğlu, Turan Satılmış, Burak Çil

İskele Trabzonspor (12)

Mehmetali İlhan, Bupra Gökalp, Bupra Gökalp, Cenker Hürtürk, Ada Naim Zubari, Can Savan, Tamay Görgün Fenercioğlu, Ahmet Züğürt, Cenk Gümüş, Arhan Kumsal, Ümit Açıkgöz, Kemal Safa