23 ayda 16 cinayet

2017 ila 31 Ekim 2018 tarihleri arasında ülkemizde meydana gelen cinayetlerde 1 kişi yanarak, 2 kişi boğularak, 2 kişi darp edilerek, 3 kişi silahla vurularak, 8 kişi de bıçaklanarak öldürüldü

Didem MENTEŞ

Ülkemizde son yıllarda kimi zaman üzücü ve korkutucu, kimi zaman “bu kadarı da olmaz” dedirtecek suçlar öne çıkıyor.. Bu gelişmeler içinde küçük yurdumuzun son 23 ay içinde 16 cinayete sahne olması dikkat çekiyor.

Cinayetlere kurban giden 16 kişinin 1’ini çocuk 7’sini de kadınlar oluşurdu. Katiller, genellikle kurbanlarını bıçak darbeleri ile öldürürken, darp etmenin yansıra ateşli silahla vurarak öldürdü.

Son dönemde 1 kişi yanarak, 2 kişi boğularak, 2 kişi darp edilerek, 3 kişi silahla vurularak, 8 kişi de defalarca bıçaklanarak öldürüldü…

23 ay boyunca meydana gelen cinayetlerin ardında birçok farklı neden yer aldı. Vakaların; aile içi şiddetli geçimsizlik, alacak verecek, intikam ve aşk türünde cinayetler oldukları göze çarptı.

23 ay boyunca meydana gelen cinayetlerin ardında birçok farklı neden yer aldı. Vakaların; aile içi şiddetli geçimsizlik, alacak verecek, intikam ve aşk türünde cinayetler olması göze çarptı.

Kadın cinayetleri

Son yıllarda meydana gelen cinayetlerin başında ‘bıçak’ ile öldürme yer aldı. 2017 ila 31 Ekim 2018 tarihleri arasında 8 kişi de defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Bıçakla öldürülen kurbanların çoğunu kadınlar oluşturdu. 2017’nin ilk kadın cinayeti Mağusa’da yaşandı. 42 yaşındaki Özgür Okumuş, 25 yaşındaki eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürüldü.

18 Nisan’da Mağusa’da yaşanan cinayetin ardından iki gün sonra yine bir kadın cinayeti işlendi. Haspolat bölgesinde 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, 35 yaşındaki Suat Aşır tarafından önce bıçaklandı ardından da yakılmaya çalışılarak öldürüldü.

31 Ekim 2018’de işlenen kadın cinayetinde yine bıçak kullanıldı. Gönyeli’de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, temizlik yapmaya gittiği evde 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işleyenin Ulutan’ın eski sevgilisi Fatih Çıkrıcı’nın yaptığı tespit edildi.

Defalarca bıçaklandılar…

Son 23 ayda ‘bıçakla’ meydana gelen cinayetlerin bazıları ilginç nedenlerden yaşandı.

11 Temmuz 2017’de ise 31 yaşındaki Melih Arnavut, ‘birlikte alkol alırken tartıştığı aynı yaştaki arkadaşı Ukraynalı Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldürdü.

2017 Aralık ayında ise Alsancak’ta yaşandı. 22 yaşındaki Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug, ev arkadaşı Ürdün uyruklu Maxim Hamed Mohammed Aljaaf Reh ile aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

2018’deki cinayetlerin 4’ü bıçak ile gerçekleşti. 13 Mart’ta ise Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün, Meryem ve Mehmet Doğu çifti ile tartıştığı sırada, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

1 Eylül’de ise Girne’deki 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında, aralarında çıkan tartışma sırasında kendisine küfür ettiği için, Fevzi Şanverdi isimli şahıs, Hasan Polat Sepetçioğlu’nu, parktaki bankta uyuduğu sırada 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

1 çocuk bıçaklandı…

Mayıs 2018’de ise ülkede yaşanan en acı cinayetlerden biri oldu. 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı, öz annesi tarafından hunharca öldürüldü. Öz annesi Bilge Lord Kunduracı tarafından ‘planlanarak’ cinayete kurban giden Ercan Kaya, iki gün boyunca yatağında defalarca bıçaklandı. Ailevi sorunlar nedeniyle annesi tarafından öldürülen küçük Ercan Kaya’nın ölümü kamuoyunda infiale neden oldu. Bir aile trajedisinin yaşandığı cinayetin ardından tüyler ürpertici detaylar da ortaya çıktı.

Ateşli silah felaketi!

Ülkemizde yaşanan cinayetlerde ‘ateşli silahlar’ da başı çekti. Son 23 aydaki cinayetlerin 3’ü ateşli silah kullanılarak işlendi. 2017’nin 21 Haziran’da Tatlısu’da meydana gelen ‘kadın cinayeti’ tabancayla işlendi. 43 yaşındaki polis memuru Kemal Yalçın, eşi Ayşe Yalçın’ı ailevi nedenlerden dolayı vurarak öldürürken, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Yalçın ertesi sabah hayatını kaybetti.

5 Ekim 2017’de ise Mağusa’da ayrı yaşadığı sevgilisinin konuşmak için evine giden Hayrettin Özcömert, yanında götürdüğü av tüfeği ile Halime Çetin’e 3 el ateş ederek öldürdü.

2018 yılının ilk on ayında ise 1 ateşli silahla gerçekleşen cinayet oldu. 2018’deki cinayetlerin içinde ilk ateşli silah yine bir kadına sıkıldı. 26 Temmuz’da Doğancı’da 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, tartıştığı 52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik’i av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Boğularak öldürüldüler

Son aylarda yaşanan cinayetlerde boğarak öldürmeler de dikkat çekti.

15 Haziran 2017’de ise meydana gelen Zehra Sorver cinayeti de boğulma olarak kayıtlara geçti. Eşi Levent Sorver ve oğlu M.S., tarafından tuzu ruhu içirildikten sonra darp edilen Zehra Sorver, başına vurularak ve boğazı sıkılarak öldürülüp, elbise dolabına kilitlendi.

30 Eylül 2018’de ise İskele’de seramik, heykel ve resim sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, Long Beach Otel ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Özgöçmen’in kemerle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Kıbrıs’ın güneyine kaçtı.

Dövüldüler…

Son aylardaki cinayetlerde acımasızca dövülerek öldürülen kurbanlarda oldu.

2018 yılının ilk cinayeti de darp edilerek gerçekleşti. 29 Ocak’ta Mağusa’da Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede alacak verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından evinden darp edilerek zorla alı konulup, Çanakkale Göletine götürerek ciddi şekilde darp edilip öldürüldü.

Nisan 2018’de ise günlerdir kendisinden haber alınmayan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cesedi Girne- Değirmenlik dağ yolunda bulundu. Apostolidis’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü ve ardından yakılmak istendi. Olayla ilgili zanlı Erdinç Şentürk 28 Mart’ta Türkiye’ye kaçtıktan birkaç gün sonra Türkiye polisine teslim oldu.

Yanarak can verdi

2017’de meydana gelen cinayetler içerisinde en farklı olanı Mağusa’da yaşandı. 11 Aralık 2017’de Big Boss isimli işyerine yönelik yapılan kundaklamada, bina içerisinde bulunan 65 yaşındaki Ali Rezay Rasekh Foumani yanarak can verdi. Foumani hiç suçu yokken cinayete kurban gitti.

Şiddetli geçimsizlik

Son 23 ayda meydana gelen cinayetlerin 4’ü aile içi şiddet nedeniyle olduğu dikkat çekti. Aile içi şiddetin, kavganın, tartışmanın neden olduğu bu cinayetler, bir gerçeği ise gözler önüne getirdi. Yaşanan 4 cinayet aile içi geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle yaşandı. Aile içi şiddet olayları bu yıl da kendini gösterdi.