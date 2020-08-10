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2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2280 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2280 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu,  Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

10  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2280    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 85.581 

Toplam Vaka Sayısı- 179  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 38          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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