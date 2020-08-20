Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı U.S.U., ve K.S.’nin ardından evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulunan zanlı P.N., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, olayın 18 Ağustos tarihinde Demirhan Karakolunda meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlı P.N.’nin evinde yapılan aramada 1 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, duş kabininin altında gizli halde 220 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi yaklaşık 2 hafta önce zanlı K.S.’nin ikametgâhında paketlediğini ve zanlı K.S.’ye bir miktar içmesi için verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)