220 üreticiye 1.2 milyon TL ödeme

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında kuraklığa girmeyen ve verim kaybı yaşayan üreticilerin ödemelerinin bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, verim kaybı ödemesi için 220 üreticiye 60,369 HD alan için 1,207,384.30 TL bordrolaştırışarakmış olup Kooperatif Merkez Bankası’na gönderildi.