220 test, yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 220 test yapıldığını hiçbir pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Hastanede coronavirüs tedavisi devam eden iki hastanın bugün yapılan testlerinin negatif çıktığını da açıklayan Bakan Pilli söz konusu hastaların bugün ya da yarın taburcu edileceğini anlattı.

Bakan Pilli coronavirüse yakalanan hastaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı.

Buna göre:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak: 4

Karpaz: 22

Toplam: 57



Dün sosyal medyada da konuşulan sağlık personeline ilişkin açıklama da yapan Pilli söz konusu personelin testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Bu güne kadar toplam 2547 test yapıldığının altını çizen Pilli toplam tespit edilen vaka sayısının 88, taburcu edilen hasta satısının 29, tedavisi devam eden hasta sayısının ise 57 olduğunu kaydetti. 1 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Pilli, bu güne kadar 2 hastanın hayatını kaybettiğine işaret etti.

Bugün bazı iş insanlarının bağışlarıyla bazı tıbbi malzemelerin de adaya geldiğini sözlerine ekleyen Pilli bunlar arasında 2500 hızlı kit ile 500 PCR testinin de bulunduğuna dikkati çekti