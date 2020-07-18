22 yaşındaki asker yaşamını yitirdi

DHA'nın haberine göre evli, bir çocuk babası 22 yaşındaki Mutlu Kartiz, KKTC’de askerlik yaparken görev yaptığı "çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, yaşamını yitirdi".

DHA’ya göre, Kartiz’in ölüm haberi Muğla’daki ailesine ulaştı. Acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Er olarak görev yapan Kartiz’in, askerliğini tamamlamasına 50 gün kaldığı öğrenildi.