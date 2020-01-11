“22 sene çalıştım, bir günde işten çıkardılar”

40 yaşındaki Nezif Osmanlı, 22 sene boyunca Vakıflar Bankası’nda çalıştığını söyleyerek, 30 Aralık’ta işten durdurulduğunu ileri sürdü. Talasemi hastası olduğunu belirten Osmanlı, zamanında ‘engelli istihdamı’ ile işe alınmış olduğunu, şimdi ise ‘performans yetersizliğinden’ dolayı işten çıkarıldığını iddia etti.

Üç çocuğu olduğunu dile getiren Osmanlı, eşinin çalışmadığını, yeni yıla bir gün kala işten çıkarılmasının ailesini tamamen sarstığını söyledi.

Osmanlı, banka borcu olduğunu ve bakması gereken bir ailesi olduğunu vurgulayarak, “Bu saatten sonra, bu hastalıkla ne iş bulacağım? Aileme nasıl bakacağım? Çok zor durumdayız” dedi.