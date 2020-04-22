22 sahte beyan yaptı, tutuklandı

Mağusa’da, S.S.’nin (E-19)31 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkıp dolaşmak ve inşaat işinde çalışmak maksadıyla, kendisine ait cep telefonu ile İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma başvuru sitesinden, kendisi ve arkadaşları R.K.(E-31), E.A.(E-41), M.Ç.(E-40) ve C.Ç.(E-28) için toplamda 22 başvuru yapıp, 16 kez KKTC’nin farklı bölgelerine sahte beyanla izin temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.