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22 pozitif vaka

22 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1538 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1538 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1538

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 154.756 

Toplam Vaka Sayısı- 694

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 399

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 291 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3

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