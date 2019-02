22 milyon TL ‘konuşmaya’, 18 milyon TL ‘internete’!

Ayşe GÜLER

Teknolojinin gelişmesiyle, mobil abonelerin cebinden yalnızca ‘konuşmaya’ değil, internet, SMS ve roaming bedellerine de ciddi miktarlar ödeniyor.

2018 yılının üçüncü çeyreğinde; mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd, Vodafone Mobile Operations Ltd ile Telekomünikasyon Dairesi 84 milyon 76 bin TL net satış geliri elde etti.

Bu dönemde mobil haberleşme sağlayıcıları, yani Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd, Vodafone Mobile Operations Ltd olmak üzere her iki kurum, 72 milyon 179 bin 322 TL kazanç elde etti. Bu kapsamda mobil aboneler, 22 milyon 181 bin 110 TL konuşma, 18 milyon 102 bin 170 TL’de ‘internet’ için ödedi.

Bu dönemde roaming bedeline ödenen miktar; 9 milyon 714 bin 60 TL olarak kayıtlara geçti.

854 bin 360 kayıtlı mobil abonenin bulunduğu ülkemizde; 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla akıllı telefon kullanımında yaklaşık olarak yüzde 202’lik artış yaşandı.

9 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı

2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 49 elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunuyor.

2018 yılının üçüncü çeyreğinde; mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd, Vodafone Mobile Operations Ltd ile Telekomünikasyon Dairesi 84 milyon 76 bin TL net satış geliri elde etti.

İnternet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri yaklaşık 17 milyon 74 bin TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 409 bin TL ve altyapı işletmeciliği geliri 1 milyon 26 bin TL olarak kayıtlara geçti.

İnternet ve SMS’e de yüklü miktarda ücret

Rapora göre; vatandaşlar yalnızca konuşmaya değil, internet ve SMS’e de yüklü miktarda ücret ödüyor.

Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd, Vodafone Mobile Operations Ltd olmak üzere her iki kurumun elde ettiği 72 milyon 179 bin 322 TL olarak gerçekleşen mobil gelirlerin 22 milyon 181 bin 110 TL’si ‘konuşmadan’, 18 milyon 102 bin 170 TL’si ‘internetten’ elde edildi.

Mobil iletişim sektöründe hizmet veren iki şirket, bu dönemde 9 milyon 714 bin 60 TL ‘roaming’, 4 milyon 315 bin 862 TL ‘ara bağlantı’, 2 milyon 500 bin 505 TL ‘SMS/MMS’, 2 milyon 103 bin 962 TL’de ‘katma değerli servislerden’ gelir elde edildi.

‘Diğer’ gelirler 12 milyon 11 bin TL, ‘abonelik gelirleri’ ise 694 bin 788 TL olarak kayıtlara geçti.

854 bin 360 kayıtlı mobil abone

2018 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sektörde 854 bin 360 kayıtlı mobil abone bulunuyor.

Bunların 706 bin 327’si ‘aktif’ abone…

Raporda, faturalı-ön ödemeli (kontörlü) ayrımında mobil abone sayılarına da yer verildi.

Buna göre ön ödemeli mobil abone sayısı 259 bin 735, faturalı mobil abone sayısı ise 446 bin 592 olarak kayıtlara geçti.

2018’nin üçüncü çeyreğinde vatandaşlar, 311 milyon dakika konuştu.

En çok 5 ülkedeki mobil abonelerle konuştuk

Rapora göre; Kıbrıs’ın kuzeyindeki aboneler, cep telefonlarından Kuzey Kıbrıs dışında en çok Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan’taki mobil abonelerle konuştu.

2018 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonlarından 26.1 milyon adet SMS gönderilirken, bu dönemde %4,5’lik düşüşle bu sayı 24,9 milyona geriledi.

Akıllı telefon kullanımında yüzde 202’lik artış

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak yüzde 202’lik artış yaşandı.

Aynı şekilde, 2018 yılının üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %5’lik artış olduğu gözlemlendi.

Cep telefonlarında en çok 8 GB üzeri internet…

Cep telefonundan internet kullanımı da raporda yer aldı.

Buna göre; aboneler tarafından en fazla tüketimin yüzde 27,5’lik oran ile 8 GB üzeri olduğu belirlendi.

Abonelerin yüzde 24,7’sinin 1-4 GB kullanım aralıklarını tercih ettikleri görüldü.

680 baz istasyonu

Kamuoyunda ‘sağlık’ açısından tartışılan baz istasyonları, raporda yer aldı.

Toplam istasyon sayısı 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 680’e çıktı.

İstasyonların bölgelere göre dağılımı da paylaşıldı.

Buna göre; Girne’de 216, Lefkoşa’da 210, Mağusa’da 122, İskele’de 75, Güzelyurt’ta ise 57 baz istasyonu bulunuyor.

Sabit haberleşme sektörü…

2018 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla ülkede 85 bin 350 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor.

Bu dönemde Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 12,58 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gelirlerde, bir önceki döneme göre yüzde 3.3 oranında azalma yaşandı.