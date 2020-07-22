“22 günde devlet kasasına giren turizm geliri ve temaslılarla testler için harcanan para ne kadar?”

Sosyal Adalet Hareketi, 22 günde devletin kasasına giren turizm geliri, temaslılar ve testler için harcanan paranın ne kadar olduğunu sordu.

Sosyal Adalet Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kendilerinin bu sorulara cevap alamayacaklarını tahmin ettikleri belirtilerek, ama muhalefetin bu soruları halk adına mecliste sorabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “22 vaka ve temaslıları için harcananlar (hastahane, ambulans, karantina vs), bedava yapılan 10 binlerce test ve personel giderleri toplamı ne kadardır?” denildi.