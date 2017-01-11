Telsim’in Millli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği Freezone 5. Liselerarası Müzik Yarışması’nın başvuruları tamamlandı. 17 liseden 22 grup final heyecanı yaşayacak.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile yapılacak olan bu yılki yarışmaya, katılacak olan gruplar çalışmalarına başladılar. Yarışmada, icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam altı kategoride ödüller verilecek.

Bu yıl yarışmaya katılacak olan liseler, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Girne Amerikan Koleji, Girne Anafartalar Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Haspolat Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Ted Kuzey Kıbrıs Koleji ve Yakın Doğu Koleji olarak belirlendi.